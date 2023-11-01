أزهر الشرقية: باب التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالشرقية، فتح باب التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، -حفظه الله تعالى- للعام 2023/2024م، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك من ‏الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد بتنفيذ إجراءات المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه.‏

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون القرآن أن مُسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هذا العام تنقسم إلى أربعة ‏مستويات، وهي:‏ المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.‏

‏المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، ‏المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، و‏المستوى الرابع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏

وحددت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك في كل مستوى، ‏حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023م.‏

وجاءت أهم شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:‏ فالمستوى الأول والثاني يحق لجميع الطلاب التقدم فيه.، والمستوى الثالث يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه.‏

والمستوى الرابع يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم.‏

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على ‏أربعة مراحل: المرحلة الأولى سيتم اختبار أولى داخلي في المعهد أو المكتب أو الرواق، والمرحلة الثانية تصفيات تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، من خلال لجان التحكيم المعتمدة، ويتقدم الفائزون بها الحاصلون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية إلى المرحلة ‏الثالثة.‏

والمرحلة الثالثة تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية بمحكمين معتمدين من منطقة أخرى، ويعتبر الطالب الناجح في هذه الحاصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية؛ فائزًا في المسابقة يستحق الجائزة المقرررة له.

وتعقد المرحلة الرابعة والنهائية في القاهرة للطلاب العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية وفق الضوابط المقررة، وتكون تلك المرحلة لاختيار العشرين الأوائل على مستوى ‏الجمهورية.‏

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف، بأنه لا يسمح للطالب بالتقدم ‏من جهتين مختلفتين (معهد / مكتب / رواق) في وقت واحد، كما لا يسمح للطالب بالاشتراك في أكثر من مستوى في نفس المسابقة، متابعًا أن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في ‏الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في العام الحالي.‏

ويكون التقديم للمسابقة إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، من الأربعاء 1 نوفمبر ‏‏2023م ولمدة 10 أيام، عبر الرابط المرفق، ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طبعه للاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة، ‏وتقديمها لإدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

رابط التقدم للمسابقة.

https://service.azhar.eg/Services/GrandImamaQurancompetition