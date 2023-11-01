الشناوي وبونو على رأس قائمة المرشحين لأفضل حارس في أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، المرشحين لحصد جوائز "كاف" لعام 2023 التي من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة في المغرب،

أكد كاف خلال الساعات الماضية عن إقامة حفل جوائز الأفضل كل عام في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل.



كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل حارس في قارة افريقيا لعام 2023.



شهدت القائمة تواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للأفضل في القارة.



ضمت قائمة أفضل حارس في أفريقيا كل من: ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني وإدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي والمنتخب السنغالي، يوسف المطيع حارس مرمى الوداد والمنتخب المغربي أيضًا وويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، والشناوي



أما بالنسبة للأفضل داخل أفريقيا، شهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي بالإضافة للاعب من بيراميدز لتشهد القائمة تواجد 5 لاعبين مصريين.

تواجد 6 لاعبين من الأهلي وهم: حسين الشحات، محمد عبدالمنعم، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد الشناوي، والتونسي علي معلول، والجنوب افريقي بيرسي تاو فيما تواجد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

وغاب منتخب مصر عن قائمة المرشحين للمنتخب الأفضل داخل القارة السمراء، وضمت القائمة كل من: السنغال والمغرب وتنزانيا وناميبيا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الأخضر وموريتانيا وجامبيا.

