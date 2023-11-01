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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول عشرات الجرحى الفلسطينيين معبر رفح لنقلهم إلى المستشفيات المصرية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، لحظات وصول عشرات الجرحى من أهالي قطاع غزة وخروج فلسطينيين من حملة الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح البري.

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بث مباشر.. دخول شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف لقطاع غزة عبر معبر رفح

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عاجل.. الصحة تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" في معبر رفح، إنّ حاملي الجنسيات موجودين الآن ناحية الجانب الفلسطيني لإنهاء الإجراءات، استعدادًا لدخول مصر عبر معبر رفح.

40 عربة إسعاف

وأضاف أنّ السلطات المصرية دفعت بـ40 سيارة إسعاف على حدود معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة ونقلهم للمستشفيات المصرية الموجودة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء.

السلطات المصرية

وذكر أنّ السلطات المصرية رفعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة عدد الأسرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، ووفقًا للتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر من المقرر أنّ يصل 81 مصابًا يخرجون في شكل مجمع ثم تنقلهم سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات.  

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