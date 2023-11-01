رصد 134 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 134 قطعة سلاح نارى، فضلًا عن تنفيذ 58 ألف حكم قضائى، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.

التحقيق في واقعة إطلاق خرطوش على أحد نزلاء دار الأيتام بمدينة 6 أكتوبر



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لفك طلاسم واقعة إطلاق مجهولون الخرطوش على أحد نزلاء دار أيتام شهيرة في مدينة ٦ أكتوبر، ما أسفر عن إصابته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف هوية المتهمين.



وقد عثرت النيابة العامة أثناء النعاينة لموقع الحادث على آثار إطلاق الرصاص الخرطوش، وفورغ الرصاص كما استمعت لأقوال المجني عليه بعدما تم تقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته لتلقي العلاج اللازم.





اما عن شهود العيان فهم زملاء المجني عليه والذين أضافوا انهم كانوا واقفين وشاهدوا إطلاق الخرطوش على زميلهم المجني عليه ولا يعرفوا ما هو مصدر تلك الطبقات او من الذي يطلقها.





وبداية الواقعة كانت عندما تلقي قسم أول أكتوبر بلاغا بإصابة شاب من نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام في إطلاق رصاص خرطوش عليه من قبل مجهولين.





وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ لتكشف المعاينة الأولية لمحل الواقعة عن وجود اثار طلقات الخرطوش، وتم سؤال المجني عليه وشهود العيان وجرى تفريغ الكاميرات للكشف عن هوية المتهمين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقي في الحادث.



