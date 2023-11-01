خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 135 شكوى وطلب خلال أكتوبر الماضي

استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضى 135 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى تلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى ، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضى لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات استخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة مرور الشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية، وممثلا عن مكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 849 مليون و 889 ألف جنيه خزانة عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و899 ألف جنيه، ليؤكد المحافظ سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح إجراءات الطرح والبدء في تنفيذ المشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.