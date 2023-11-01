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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اعلان نتيجة الامتحان الإليكتروني لمسابقة وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم  الموافق  ولمدة أسبوعين.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يونيو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري.

الجريدة الورقية