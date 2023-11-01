اعلان نتيجة الامتحان الإليكتروني لمسابقة وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم الموافق ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يونيو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري.