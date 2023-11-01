5 لاعبين مصريين مرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المرشحين لحصد جوائز "كاف" لعام 2023 التي من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة في المغرب.



وأعلن كاف خلال الساعات الماضية عن إقامة حفل جوائز الأفضل كل عام في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل.



كشف كاف عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023.



شهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي بالإضافة للاعب من بيراميدز لتشهد القائمة تواجد 5 لاعبين مصريين.



تواجد 6 لاعبين من الأهلي وهم: حسين الشحات، محمد عبدالمنعم، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد الشناوي، والتونسي علي معلول، والجنوب افريقي بيرسي تاو فيما تواجد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.



وغاب منتخب مصر عن قائمة المرشحين للمنتخب الأفضل داخل القارة السمراء، وضمت القائمة كل من: السنغال والمغرب وتنزانيا وناميبيا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الأخضر وموريتانيا وجامبيا.



