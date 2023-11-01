خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا

فاتورة الغاز.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وذلك بالتزامن مع بدء شهر نوفمبر استعدادًا لدفع الفاتورة وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز في سطور:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

الدخول على "الموقع الإلكتروني" من خلال هذا الرابط petrotrade.com.eg

اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن مجموعة من الخيارات المتواجدة على الصفحة والتي تضم قراءة العداد

يقوم المواطن بإدخال مجموعة من البيانات منها رقم المشترك بالكامل، والبيانات الاخرى مثل "فرعي، شقة"، عمارة، بلوك، قطاع، يومية منطقة، محافظة.

كتابة رقم العداد ثم الضغط على كلمة استعراض وسداد الفواتير

يظهر الاستهلاك والمبلغ المستحق دفعه على الموقع الالكتروني

طرق الدفع

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال الآتي:

خدمة مصاري

خدمة فوري

المحفظة الالكترونية

منافذ أمان

خدمة ممكن أو ضامن

خدمة ماي فوري

الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا

كما أتاحت شركة بتروتريد تطبيق من اجل الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا على متجر جوجل بلاي يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز:

الدخول إلى متجر جوجل بلاي وكتابة تطبيق بتروتريد

الضغط على تحميل التطبيق

تسجل الدخول إلى التطبيق ااختيار منه استعلام الفاتورة

كتابة بيانات العداد والضغط على كلمة استعلام

تظهر قيمة فاتورة الاستهلاك للشهر المستعلم عنه