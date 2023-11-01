طرح أسماك وبحريات بأسعار مخفضة بمنفذ مديرية الطب البيطري بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظه تولي إهتماماً كبيراً برفع العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل من خلال فتح منافذ جديده ومعارض واقامه شوادر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم والفاكهة والخضروات بأسعار مناسبة مخفضه عن مثيلاتها بالأسواق.

كلف المحافظ اللواء الدكتور ابراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتوسع والتنوع في المعروضات المقدمه بمنفذ الجمعية الاستهلاكية للعاملين بالمديرية وعرضها للبيع امام جميع المواطنين من أبناء المحافظة بأسعار مناسبة.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحة تم توفير عده أصناف من الأسماك والبحريات، وذلك بمنفذ الجميعة الاستهلاكية للعاملين بالمديرية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة حيث يتم الكشف عليها ومراقبتها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمديرية.

ثمن محافظ الشرقية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة فى توفير السلع باسعار مدعمة للمواطنين لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهلهم وطرح كميات كبيرة من المنتجات والمواد الغذائية لتحقيق حاله من التوزان بالاسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الخدمات بالمديرية، قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والرقابة التجارية بالشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزى "بلبيس و منيا القمح" وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية تم من خلالها المرور على مركزى بيع أدوية بيطرية وتحرير محضرين، وضـبط (١٢٣ عبوة) لـ (٢٥صنف) دواء بيطري مخالف مابين (منتهي الصلاحية وغير مسجل)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.