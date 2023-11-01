أيزون إكسبرينس: نستهدف تصدير خدمات رقمية بقيمة 15 مليون دولار

قالت أماني ربيع، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة إيزون إكسبرينس، إن أيزون إكسبرينس تصنف من بيت أفضل اللاعبين العالميين في مجال إدارة تجربة العملاء في أفريقيا من قبل مجموعة إيفرست.

تابعت أن الشركة متواجدة في 19 دولة و35 موقع ولديها أكثر من 18 ألف موظف يخدم نصف مليون عميل بأكثر من 40 لغة.

أضافت أنها تقدم حلول عصرية متعددة القنوات في نطاق الحدود الجغرافية أو خارج نطاق الحدود أو بالقرب من النطاق الجغرافي.

أكدت أن الشركة تستهدف تحقيق 15 مليون دولار تصدير خدمات رقمية من مصر بحلول 2026.

أشارت إلى أن الشركة تتعاون مع قطاعات الاتصالات والبنوك، والبث الرقمي والترفيه والتجارة الإلكترونية والسفر والمرافق.

أوضحت أن الشركة تخلق قيمة عبر تميزات الفئات السكانية سواء لحساب شركة ناشئة أو علامة تجارية مرموقة.