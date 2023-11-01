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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الشباب والرياضة يدعم عمر عصر بعد تغلبه علي المصنف ١٧ عالميًا

عمر عصر
عمر عصر

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على إجراء اتصالاً هاتفياً،  باللاعب المصري عمر عصر  لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة، بعد تحقيقه مفاجأة من العيار الثقيل وتغلبه على السويدي أنطون كالبيرج في مباراة ثمن النهائي ببطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولة.

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وزير الشباب والرياضة يدعم ويؤازر لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر

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عمر عصر يقصي بطل السويد ويتأهل لربع نهائي بطولة فرانكفورت لتنس الطاولة


وأطاح عمر عصر بكالبيرج المصنف رقم 17 عالمياً بعد باراة مرااثونية أنهاها البطل المصري بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعب منتخبنا، في مباراته القادمة مع الصيني مالونج المصنف الثالث على مستوى العالم.


من جاتبه، توجه عمر عصر بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي اتصاله الهاتفي فور إنتهاء المباراة وتقديم الدعم والمساندة له.
 

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