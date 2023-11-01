رصد مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملة أمنية بالفيوم

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الاتجار.

تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أكدت في وقت سابق، قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع .

تم ضبطهما داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة – 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

سقوط المتهم بإنهاء حياة نقاش بطلق ناري في المنيب



أنهى فني بإحدى الشركات حياة نقاش بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في منطقة المنيب، وتم ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (نقاش، توفى إثر إصابته بعيار نارى) طرف ثان (فنى بإحدى الشركات) مُقيمان بعقار بالمنطقة ذاتها، قام خلالها الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، أمرت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.

وتعود البداية إلى 22 أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.