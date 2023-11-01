الليلة .. الوداد ضيفًا على الترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

تنطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء مواجهة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي ، بين الوداد المغربي والترجي الرياضي التونسي على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة أون تايم سبورتس 1 ، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين، قد انتهى بتفوق الوداد على أرضه بهدف من دون رد.

نصف نهائي الأهلي وصن داونز..

وعلى صعيد المواجهة الأخرى ، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة صن داونز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وخاض الفريق مرانه مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على هامش المران، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد عاد أول أمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.