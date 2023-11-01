إزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة 5 أفندنة بالمنيا

قام الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، بحملة مكبرة بمركز ومدينة المنيا ، أسفرت الحملة عن إزالة ٣٨ حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، باجمالى فدان و ٥ قراريط و ٦ أسهم .

وجارى التعامل مع هذه الحالات لإعادتها للرقعة الزراعية ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ضمت الحملة الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة ، و القيادات الأمنية من مديرية أمن المنيا اللواء مساعد مدير الأمن للأمن ، واللواء مساعد مدير الأمن للتدريب و الأفراد.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المحافظة مستمرة في شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتصدي للممارسات غير القانونية للإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، ووقف مخالفات البناء في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية .

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، بضرورة المتابعة الفورية ، والتحرك الميدانى لمنع اى تعد على الأرض الزراعية ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين ، ومحاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتقاعس عن واجبه ، في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.