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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة 5 أفندنة بالمنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

قام الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، بحملة مكبرة  بمركز ومدينة المنيا ، أسفرت الحملة عن إزالة ٣٨ حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، باجمالى فدان و ٥ قراريط و ٦ أسهم .

وجارى التعامل مع هذه الحالات لإعادتها للرقعة الزراعية ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين  ، ضمت الحملة الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة  بالمنيا ، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة ، و القيادات الأمنية من مديرية أمن المنيا اللواء مساعد مدير الأمن للأمن ، واللواء مساعد مدير الأمن للتدريب و الأفراد.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ، أن المحافظة مستمرة في شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية  ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتصدي للممارسات غير القانونية للإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، ووقف مخالفات البناء في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية .

 

 

 

 

 

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، بضرورة المتابعة الفورية ، والتحرك الميدانى لمنع اى تعد على الأرض الزراعية ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين ، ومحاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتقاعس عن واجبه ، في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

الجريدة الورقية