العثور على جثمان مهشم الرأس في ظروف غامضة بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لحل لغز وفاة شخص إثر اعتداء حاد بالضرب على الرأس في ظروف غامضة، وجرى عمل التحريات.

بدأت تفاصيل الحادث القاسي عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثمان شخص ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة مرت كب الواقعة

وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وفاة "ع.س." متأثرًا بإصابته وهي الضرب على الرأس إثر ادعاء مشاجرة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

وقد تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة مرتكب الواقعة وسبب ارتكابها تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.