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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان مهشم الرأس في ظروف غامضة بالجيزة

جثمان
جثمان

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لحل لغز وفاة  شخص إثر اعتداء حاد بالضرب على الرأس في ظروف غامضة، وجرى عمل التحريات.

بدأت تفاصيل الحادث القاسي عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثمان شخص ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

 تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة مرتكب الواقعة

وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وفاة "ع.س." متأثرًا بإصابته وهي الضرب على الرأس إثر ادعاء مشاجرة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

وقد تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة مرتكب الواقعة وسبب ارتكابها تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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