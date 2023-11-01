فكرة إنشاء البلاك فرايداي ونصائح للشراء

مع بداية شهر نوفمبر كل عام.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد البلاك فرايداي، وذلك للاستفادة من التخفيضات التي تُقدم خلال هذا اليوم.

موعد البلاك فرايداي



ويكون البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، إذ يتم تقديم عروض مميزة من تجار التجزئة والتي تشمل الأجهزة الكهربائية المختلفة، الملابس، مستحضرات التجميل، وحتى البقالة، وغيرها.



فكرة إنشاء البلاك فرايداي



يعود سبب تسمية الجمعة السوداء (البلاك فرايدي) إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة وحينها تأثر الاقتصاد الأمريكي فتوقفت حركات البيع والشراء فكسدت البضائع مما سبب كارثة اقتصادية للبلاد.

وهو الامر الذي دفع بعض الشركات لاجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدلًا من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع.

تخفيضات البلاك فرايداي



ومنذ ذلك اليوم أصبحت هذه التخفيضات الكبيرة تقليدًا في أمريكا تقوم بها المتاجر الكبرى والمحال والوكالات وقد تصل هذه التخفيضات إلى 90% من قيمتها، وبعد انقضاء الجمعة السوداء أو الشهر الخاص في هذا اليوم تعاود إلى سعرها الطبيعي.

ويوجد بعض الروايات الاخرى التي تقول أن أصل تسمية البلاك فرايداي يعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر في جنوب الولايات المتحدة حيث كان ملاك العبيد يبيعونهم بخصومات في اليوم الذي يعقب عيد الشكر، ولكن هذه القصة التي دفعت البعض للدعوة لمقاطعة اليوم ليس لها أساس من الصحة.



نصائح للاستفادة من عروض البلاك فرايداي



يجب الحصول على فاتورة عند الشراء بـ"البلاك فرايداي" لضمان حقوق المشتري في حالة وجود أي عيب بالمنتج

ضرورة التأكد من طبيعة سلع عروض البلاك فرايداي وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ

مقارنة السعر في الكثير من المنصات للمُفاضلة في السعر والجودة

التأكد من سياسة الاستبدال خلال فترة عروض البلاك فرايداي

التوجه إلى المتاجر والأسواق الإلكترونية الموثوق بها

عدم الانخداع وراء العروض الوهمية

مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء