إزالة التعديات على فدانين من الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت اليوم الأربعاء من تنفيذ إزالة عدد 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت فدانين من الأراضي الزراعية بزمام مركز ومدينة الفيوم.

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي شرق الفيوم، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية قرى دسيا وتلات والعدوة، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بنطاق حي شرق الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك وإزالة أعمدة خرسانية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال خرسانية وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن سيارة مخصصة لنقل الخرسانة المجهزة، وعدد من الخلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ عليها بجراج مجلس المدينة وحظر خروجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز الفيوم وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.