دبلوماسي سابق: أمريكا وراء الحرب على غزة وإسرائيل مجرد أداة (فيديو)

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الجيل الذي أنتمي إليه وعاصر حروبا كثيرة بين مصر وإسرائيل، والفلسطينيين وإسرائيل، اعتاد على التأييد الأمريكي لإسرائيل، على غرار ما حدث في حرب أكتوبر المجيدة.

الحرب على فلسطين

وأضاف هريدي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن أمريكا في ظل الإدارة الديموقراطية الحالية برئاسة جو بايدن هي التي تشن الحرب على فلسطين، أما إسرائيل، فإنها أداة في هذه الحرب الأمريكية والعرب والمسلمين، لافتًا إلى أن من يدير المشهد في غزة والشرق الأوسط هي الإدارة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي

وأشار إلى أن بايدن أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل وهي في حالة حرب مع العرب، بل، وشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي، وهذا الوجود في 18 أكتوبر 2023 على المستوى الرمزي أكبر دليل على تواطؤ أمريكي صارخ مع إسرائيل في هذا العدوان".