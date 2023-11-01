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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إحالة مسؤولين بزراعة المنيا للتحقيق للتقصير في أداء الواجب الوظيفي

الحملات
الحملات

إحال مسؤولي ديوان عاممحافظة المنيا ،  كل من ، رئيس القطاع الزراعي بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بمركز المنيا ، ومدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالوحدة المحلية للقرية ، للشئون القانونية تمهيدا لتحويلهم للنيابة العامة.

 

 

 

 

وذلك نظرا لتقصيرهم فى اداء واجبهم الوظيفي فى نطاق مسئوليتهم ، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ، أن المحافظة مستمرة في شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية  ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتصدي للممارسات غير القانونية للإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية .

 

 

 

 

ووقف مخالفات البناء في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية ، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الفورية ، والتحرك الميدانى لمنع اى تعد على الأرض الزراعية ، وشدد المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين ، ومحاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتقاعس عن واجبه ، في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لتلك العقارات، وإحالة  من يقصر للتحقيق .

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