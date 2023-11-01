إحالة مسؤولين بزراعة المنيا للتحقيق للتقصير في أداء الواجب الوظيفي

إحال مسؤولي ديوان عاممحافظة المنيا ، كل من ، رئيس القطاع الزراعي بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بمركز المنيا ، ومدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالوحدة المحلية للقرية ، للشئون القانونية تمهيدا لتحويلهم للنيابة العامة.

وذلك نظرا لتقصيرهم فى اداء واجبهم الوظيفي فى نطاق مسئوليتهم ، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المحافظة مستمرة في شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتصدي للممارسات غير القانونية للإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية .

ووقف مخالفات البناء في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية ، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الفورية ، والتحرك الميدانى لمنع اى تعد على الأرض الزراعية ، وشدد المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين ، ومحاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتقاعس عن واجبه ، في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لتلك العقارات، وإحالة من يقصر للتحقيق .