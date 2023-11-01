رئيس مدينة اطسا بالفيوم يترأس حملة لرفع الإشغالات والعوائق

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، برئاسة المحاسب أحمد رئيس المركز، بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

يأتي هذا فى إطار خطة المركز لفتح الطرق والمحاور ورفع الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع الرئيسية، لتيسير حركة المرور خلال الفترة الصباحية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم, بالاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالطرق والشوارع العامة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى المحافظة.

رفع الإشغالات وعربات الباعة الجائلين بشوارع مدينة اطسا

خلال ذلك ترأس "شاكر" الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية اليوم الأربعاء بشوارع وميادين مدينة اطسا، وتم خلالها رفع الإشغالات وعربات الباعة الجائلين والمظلات المخالفة أمام المحال التجارية، وتجنيب الباعة الجائلين ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم.

وتابع رئيس المركز أعمال تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية بقرى المركز ورفع بقايا الحفر الناتج عن أعمال تدعيم الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري العمل بها بمركز اطسا، ورفع القمامة ونواتج الحفر ونقلها إلى المدافن العمومية، بالإضافة إلى ري الأشجار التي تم زراعتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الوحدات المحلية القروية، قامت بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع وميادين القرى، لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين، وخاصة مع ذهاب الطلاب إلى مدارسهم صباحا، وهي الفترة التي تشهد تكدس عدد كبير من السيارات بالطرق والشوارع، مما يتسبب في إعاقة حركة المرور بسبب تعدي الباعة الجائلين على حرم الشوارع، مؤكدا إستمرار الحملات اليومية بشوارع المدينة والقرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف أو يسلب حقوق المواطنين في الشوارع من خلال التعدي عليها وتعطيل الحركة.

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار رفع الإشغالات وحملات النظافة وتمهيد الطرق والاستجابة لأي بلاغات او شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحا ان الحملات التي نفذت اليوم ستستمر يوميا لرفع كافة الإشغالات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على حق المواطن الاطساوي في السيولة المرورية سواء للمارة أو السيارات.