شعبة بيض المائدة : جاهزون لتوفير أي كميات لأخواننا بفلسطين





أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، عن التنسيق مع بنك الطعام المصري والجهات المماثلة له في توفير أي كميات لبيض المائدة من إنتاج محطات أعضاء الشعبة لأخواننا في فلسطين.

وأشار من جانبه أحمد نبيل نائب رئيس الشعبة، ندرك أن الوقت الحالي هو وقت عصيب علي أخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين، وجاهزون في توفير كافة أجتياجتها من بيض المائدة بالتنسيق مع الجهات المماثلة لبنك الطعام المصري، ومن خلال الدولة والحكومة المصرية.

وأشار نبيل، نقف في صف أخواننا ضد الهجمات الإرهابية من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، ونثق وندعم قيادتنا السياسية وجيش مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يُتخذ مستقبلاً، مضيفاً" وجدنا أن الوقت الحالي لأبد أن يتجاوز الدعم المعنوي إلي دعم فعلي من قبل الشعبة وأعضاءها، حيث أن كل دعم وأن كبر فهو صغير أمام تضحياتهم