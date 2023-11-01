أزهر الشرقية يُعلن ضوابط ومواعيد مسابقة الأزهر القومية للتهجي

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ و طلاب منطقة الشرقية الأزهرية من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسي 2023 / 2024م.

و قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المسابقة سوف تقام على النحو المنْجز في العام الماضي، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات.

وأشار سعيد عبد النبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، إلى أن المسابقة ستقام وفق التوقيتات الزمنية التالية: أولًا: التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها اعتبارًا من 23 / 10 / 2023 وحتى 9 / 11 / 2023م.

ثانيًا: البدء في تصفيات المعاهد الأزهرية خلال الفترة من 11 / 11 / 2023م وحتى 14 / 12 / 2023م، وثالثا البدء في تصفيات الإدارات التعليمية من 27 / 1 / 2024م وحتى 8 / 2 / 2024م.

رابعًا: البدء في تصفيات المناطق الأزهرية خلال الفترة من الأحد الموافق 3 / 3 / 2024، وحتى الخميس الموافق 7 / 3 / 2024م.

وتأتي المسابقة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تنمية مهارات أبنائه الطلاب بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة الحميدة بينهم.