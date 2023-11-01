عاجل
منتخب مصر خارج قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بتوافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا في غزة

txt

اليونيسيف تكشف عدد الأطفال الشهداء في غزة (فيديو)

حاملين جنسيات مزدوجة

وقد أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل، بأن مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة تخرج من غزة إلى مصر اليوم.

قطاع غزة

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.

الجريدة الورقية