الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قلق الاحتلال الإسرائيلي من الخسائر في حال الاجتياح البري الكامل (شاهد)

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن قلق الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة منتظرة في حال الاجتياح البري الكامل.

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الاحتلال الإسرائيلي

وذكر التقرير أنه ما بين الاجتياح الكامل والعمليات المحدودة يخشى الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة منتظرة حال إقدامه على اجتياح بري لقطاع غزة، نظرا لما يمكن أن يواجهه من مقاومة عبر الصواريخ المضادة للدبابات والآليات المدرعة، والتي تعتمد عليها إسرائيل بصفة أساسية في عملياتها البرية المحتملة".

وأضاف: "على ضوء ذلك تمارس عدة دول على رأسها الولايات المتحدة ضغوطا على الجانب الإسرائيلي من أجل إلغاء قرار الاجتياح البري لقطاع غزة خشية لتأدية ذلك لاتساع رقعة الصراع في المنطقة لتشمل دولا وأطرافا أخرى".

وتابع: "واشنطن سبق وأرسلت تحذيرات إلى تل أبيب من خطورة الاجتياح البري بسبب حرب الشوارع المتوقعة مع الفصائل الفلسطينية، واقترحت تنفيذ عمليات برية محدودة داخل القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر".

جيش الاحتلال

ونوه التقرير إلى أنه في هذا السياق يتحرك جيش الاحتلال ببطء شديد على الأرض في ظل تصاعد حدة ال حول الخسائر الكبيرة المتوقعة والتي سوف تحدث داخل صفوفه.

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