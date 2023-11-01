سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر

سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل على إثر عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، رغم انتهاء فصل الصيف وانتهاء فترة تخفيف الأحمال، ورغم ذلك وصل معدل قطع الكهرباء لمدة ساعتين، بعد ما كانت ساعة واحدة.

انقطاع الكهرباء في مصر

وخلال الأيام الماضية فوجئ الكثيرين بانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين، وحرصًا من الحكومة على الرد على المواطنين، كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

تراجع إمدادات الوقود

جدير بالذكر تشهد البلاد منذ شهر يوليو الماضي، انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في معظم المناطق بالبلاد، بعد أن أدت موجة الحر وتراجع إمدادات الوقود، إلى ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، واضطرت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي.