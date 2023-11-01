بكتيريا تنتقل بقطرة العين تتسبب بوفاة مرضى في أمريكا

أصدرت هيئة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تحذيرا بشأن قطرات العين، وذلك بعد تفشي الالتهابات البكتيرية القاتلة.

ونشر موقع "ساينس أليرت" تقريرا صادرا عن هيئة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، والذي يناشد بتوخي المزيد من الحذر أثناء شراء منتجات قطرات العين، حيث أن بعض المنتجات غير صالحة للاستخدام، ومن الممكن أن تتسبب في حالات عدوى خطيرة.

يستخدم ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية قطرات العين يوميًا، لذا يقترح الخبراء أن يلتزم العملاء بالعلامات التجارية ذات السمعة الطيبة والراسخة مع تجنب العلامات التجارية الأخرى.

في وقت سابق من هذا العام، تسببت سلالة نادرة من بكتيريا "بسودوموناس" المقاومة للأدوية، في تفشي عدوى العين في عدة ولايات في أمريكا، مما أثر على أكثر من 80 شخصًا.

وكانت العدوى مرتبطة بقطرات العين المرطبة، والتي هي من إنتاج شركتي "ديلسام فارما" و"إيزريكير"، مما دفع هيئة إدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى سحب المنتجات.



وتوفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب هذه العدوى المقاومة للأدوية، والتي يمكن أن تنتقل من العين إلى مجرى الدم والبول والرئتين، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين بفقدان دائم للبصر، وذلك حسب التقرير.

وبينما من المفترض أن تكون هذه المنتجات معقمة، زعم المحققون في هيئة إدارة الغذاء والدواء اكتشاف "ظروف غير صحية" في المصانع المنتجة للقطرات الغير صالحة، وأظهرت العينات في هذه المصانع نتائج إيجابية لبعض أنواع البكتيريا، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا مسببات الأمراض الموجودة.

ويقوم كل من مركز الأدوية "سي في أس" و"ريت آيد" و"تارغيت"، بإزالة المنتجات من أرفف متاجرهم ومواقعهم الإلكترونية، وذلك حسب تقرير هيئة إدارة الغذاء والدواء الامريكية.

وأشار التقرير إلى "بقاء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية "ليدر" و"روغبي" و"فيلوسيتي"، متاحة للشراء عن طريق الإنترنت، ولكن لا ينبغي استخدامها".

وشدد التقرير على أنه إذا كان العملاء قد اشتروا بالفعل واحدًا أو أكثر من هذه المنتجات، فإن هيئة إدارة الغذاء والدواء توصي بالتخلص منها في موقع رسمي "لاستعادة" الأدوية، أو يمكن للعملاء التحقق من "قائمة التدفق" الرسمية للهيئة لمعرفة ما إذا كانت مكونات قطرة العين يمكن أن تذهب بأمان إلى المرحاض.

قال كريستوفر ستار، المتحدث الرسمي للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، أنه يجب على العملاء تجنب استخدام قطرات العين الغير صالحة في العين أو الجلد أو الرموش أو الأصابع، لأن ذلك يمكن أن يسبب الانتقال المباشر للبكتريا إلى جسم الإنسان.

وأوصت الهيئة أنه إذا لاحظ المرضى أو الأطباء أن قطرات العين تسبب أعراضًا ضارة، مثل احمرار العين، أو ألم العين، أو حساسية الضوء، أو إفرازات من العين، فيجب عليهم التوقف عن استخدام هذه المنتجات على الفور، وطلب المشورة الطبية، ثم إبلاغ هيئة إدارة الغذاء والدواء بما حصل.

