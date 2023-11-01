«الشيوخ» الأمريكي يمرر تعيين جاك لو سفيرا في إسرائيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على تعيين جاك لو سفيراً للولايات المتّحدة لدى الاحتلال، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة في بلد يخوض منذ أسابيع حرباً ضدّ حركة حماس.

وعلى الرّغم من أنّ تل أبيب حليف رئيسي للولايات المتّحدة إلا أنّ منصب السفير الأمريكي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في يوليو.

والسفير الجديد يهودي متديّن يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج من جامعة هارفرد وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 وحتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.



والثلاثاء، حضّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بن كاردن زملاءه في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينه بدون تأخير.

وقال "لا يمكننا تحمّل تأخير الأمور في وقت إسرائيل فيه بحالة حرب، وحيث تحتجز حماس رهائن في أنفاقها في غزة، وحيث العالم أجمع يراقب، وإسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها، وأرواح أمريكية في خطر".

وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ إسرائيل 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمّعات سكنية، ما تسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص، وتم أيضا اقتياد 240 رهينة إلى القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن عدد القتلى في غزة وصل إلى 8525 شخصاً، معظمهم مدنيون. ويثير الرد الإسرائيلي العنيف غضبا عارما في المنطقة وفي أنحاء العالم.

وجاء تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي مرشح الرئيس جو بايدن، على الرغم من اعتراضات من الجمهوريين تتعلق بتعاملاته السابقة مع إيران.

وصوت مجلس الشيوخ لصالحه بأغلبية 53 صوتا مقابل 43، على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ دعم زملاء بايدن الديمقراطيون لو بينما عارضه معظم الجمهوريين. وكان لو يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لينال التصديق.

وسعى الديمقراطيون إلى ملء المنصب الشاغر بالسفارة في إسرائيل بسرعة في ظل تدحرج الوضع في الشرق الأوسط نحو صراع إقليمي.

وانتقد الجمهوريون لو بشدة بسبب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إذ انتقدوا عمله على تنفيذ الاتفاق.

وأشاد السناتور الديمقراطي بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمؤهلات لو وقال إن إسرائيل رحبت بترشيحه.

وأضاف كاردن "آمل أن يصوت زملائي لصالح تأكيد تعيينه مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن أن يكون لدينا شخص أكثر كفاءة يمثل أمريكا كسفير لنا في إسرائيل".

ودعا السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى التصويت بلا وقال إنه يريد دعم إسرائيل لكنه يشعر أن لو أساء التعامل مع الاتفاقات مع إيران من خلال تمكينها من الوصول إلى الأسواق المالية الأمريكية. ووصف اختيار لو بأنه "مخيب جدا للآمال".