شروط وظائف جامعة أم القرى.. أهمها الجنسية والمؤهل

جامعة أم القرى.. زاد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلانها عن حاجتها بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1445هـ.

وأكدت جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية أن التقديم على وظائفها المعلنة كمتعاون يكون لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون، لافتة إلى أن التقديم مُتاح عن طريق الموقع الإلكتروني وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 22 ربيع ثاني 1445ه‍/ 6 نوفمبر 2023، وذلك عبر الدخول عن طريق بوابة التعاون.

شروط وظائف جامعة أم القرى

ووضعت جامعة أم القرى السعودية عدد من الشروط الخاصة بالتقديم كمتعاونين بالعام الدراسي الحالي منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب.

ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.

أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.

ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).

ضوابط وطريقة التقديم كمتعاون بجامعة أم القرى

ولفتت الجامعة بأنه يجب على المتقدم للتعاون إن يقوم بالتالي: