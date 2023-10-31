الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميا.. 50 ألف مشجع للأهلي في لقاء صن داونز

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الأمنية بعد الموافقة على تلبية طلب النادي بحضور 50 ألف مشجع في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي.

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عماد النحاس: جمهور الأهلي سيكون دافع كبير للاعبين أمام صنداونز


ويستضيف ستاد القاهرة غداً الأربعاء مواجهة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وعبر مجلس الأهلي عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف.
وناشد مجلس الأهلي الجماهير الوفية بالتعاون مع كل القائمين على التنظيم كالعادة لتخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.

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