رسميا.. 50 ألف مشجع للأهلي في لقاء صن داونز

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الأمنية بعد الموافقة على تلبية طلب النادي بحضور 50 ألف مشجع في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي.



ويستضيف ستاد القاهرة غداً الأربعاء مواجهة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وعبر مجلس الأهلي عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف.

وناشد مجلس الأهلي الجماهير الوفية بالتعاون مع كل القائمين على التنظيم كالعادة لتخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.