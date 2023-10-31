الاتحاد السعودي ترند جوجل بعد تسليمه شهادة الرخصة الآسيوية

تصدر الاتحاد السعودي مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب تسليم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، شهادةَ اعتماد اتفاقية التعليم لدورات الرخصة الآسيوية "PRO".

وقد تسلم رئيس الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ الشهادة تقديرًا لجهود الاتحاد السعودي في دعم برنامج تجمع التدريب في الاتحاد الآسيوي، وذلك وفق لوسائل الإعلام السعودية.

يذكر أنه تم تسليم شهادة اتفاقية التعليم لدورات الرخصة الآسيوية "PRO"، خلال حفل الاعتماد الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في العاصمة القطرية الدوحة على هامش حفل جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي.

وأشاد "آل خليفة" على التعاون المثمر والبنّاء بين الاتحادين الآسيوي والسعودي، بما يساهم في تطوير كرة القدم الآسيوية، والارتقاء بمعايير اللعبة في القارة، فيما عبر

رئيسُ الاتحاد السعودي تقديرَه لجهود الاتحاد الآسيوي في تطوير المنظومة الفنية في الكرة الآسيوية، مشيدًا بالتعاون المتميّز بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم الآسيوية.