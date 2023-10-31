مستشار وزير التموين الأسبق: “البطاطس أكلة الفقراء.. 20 جنيه كتير عليه”

علق د. نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، على اسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الاحتياج والتصدير من أجل الدولار هي من تدفع بأسعار البطاطس والبصل إلى الارتفاع بشكل كبير.

اسعار البطاطس

ونوه خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن البطاطس لن تصل في أسعارها إلى ما وصل إليه البصل، إذ أن محصول البطاطس الجديد سيخفض أسعارها شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن البصل سيستمر في الارتفاع خلال الفترة الحالية.

وتابع: "البطاطس أكله الفقراء 20 جنيه كتير عليه"، موضحًا أن محصول البطاطس سيخفض أسعارها الشهر المقبلة، مشددًا على أن تصدير المحاصيل هي من خلقت هذه الأزمة في البطاطس وارتفاع أسعارها التي نشهدها الآن، حيث إن وصل سعرها إلى 20 جنيها للكيلو الواحد هو سعر كبير.

وشهدت أسواق الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، استقرارا في الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار البطاطس وبعض الأنواع مساء أمس الإثنين في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف البطاطس والبصل والثوم قائمة الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 12 جنيها و 25 جنيها للبصل الأحمر و22 جنيها للبصل الأصفر و30جنيها لكيلو الثوم، و18 جنيها للبطاطس، و10جنيهات للخيار والقثاء و30 جنيها للبامية و 30 جنيها للفلفل الألوان و8 جنيهات للكوسة و15 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و 10 جنيهات للملوخية، و15 جنيها للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء، و6 جنيهات لكيلو البطاطا، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 45 جنيها، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 15 جنيه، والكابوتشا 10 جنيهات.