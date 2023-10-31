محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ، وايمن جبر سكرتير الاتحاد العربي، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ومحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة،والدكتور هشام ربيع مدير البطولة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

بمناسبة ختام فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة بشرم الشيخ، التي نفذها الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بحمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الرياضية، وشاطئ شرم المية بشرم الشيخ، والتي أقيمت في الفترة من 27 الي 31 أكتوبر 2023، بمشاركة 2300 سباح للفئة العمرية من 11 الي 15 سنة من جميع أندية الجمهورية بعدد 50 نادي.

وهنأ المحافظ رئيس الاتحاد لنجاح البطولة، مثمنا دور اتحاد الغوص والانقاذ في إقامة هذه البطولات كل عام بمدينة شرم في اطار التنشيط والترويج للسياحة الرياضة التي تمتلك مدينة شرم الشيخ كافة مقوماتها، سواء منشآت رياضية، علي اعلى مستوى مؤهلة لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ووجود المناخ الرائع طوال العام والمناظر الخلابة الساحرة.

وخلال اللقاء تم الاعلان عن انطلاق بطولة افريقيا والعرب للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ في الفترة من 3 الى 6 نوفمبر 2023، والتي تقام تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمشاركة سباحين من 7 دول عربية وأفريقية.