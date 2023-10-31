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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمر عصر يقصي بطل السويد ويتأهل لربع نهائي بطولة فرانكفورت لتنس الطاولة

عمر عصر
عمر عصر

فجر اللاعب المصري عمر عصر مفاجاة من العيار الثقيل بعد تغلبه على السويدي أنطون كالبيرج في مباراة ثمن النهائي ببطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولة.

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23 دولة تشارك فى البطولة الدولية لناشئين وناشئات تنس الطاولة

وأطاح عمر عصر بكالبيرج المصنف رقم 17 عالمياً بعد باراة مرااثونية أنهاها البطل المصري بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

وتقدم عمر عصر بالشوط الأول قبل أن يعادل اللاعب السويدي النتيجة ويفوز بالشوط الثاني، قبل أن ينجح عصر في إنهاء الشوطين الثالث والرابع لصالحه.

وتأهل عمر عصر لربع نهائي بطولة فرانكفورت الدولية ليضرب موعداً نارياً مع الصيني مالونج المصنف الثالث على مستوى العالم.

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