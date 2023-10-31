الإيقاع بـ 219 مُتهماً بالتسول في حملة أمنية

نجحت مباحث رعاية الأحداث في وزارة الداخلية من ضبط قضيتين استغلال أحداث، و219 متهما بالتسول واستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية.

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وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة حملة أمنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام ومحيط المدارس والجامعات والمعاهد.

وجاء ذلك بدوائر أقسام ومراكز شرطة (التجمع الأول، النزهة، مصر الجديدة، الدقى، شبرا الخيمة أول، إمبابة، الوراق، أوسيم) بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

وقد أسفرت الجهود عن: ضبط( قضيتين بمجال استغلال الأحداث، و219 متهما لقيامهم بأعمال تسول واستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، و73 قضية بمجال جرائم الآداب العامة،61 قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص، ضبط 33 قضية أحداث معرضين للخطر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وجارى استمرار الحملات.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.