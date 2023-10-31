سامسونج تعزو المبيعات القوية للهواتف الذكية إلى نمو الدخل

سجلت سامسونج انخفاضات حادة في الأرباح وخسائر قياسية خلال الأرباع الماضية، وعلى الرغم من أنها لم تعد بعد إلى أرقامها السابقة، إلا أنها تبدو متفائلة بالمستقبل في تقرير أرباحها الأخير. ونسبت الشركة الفضل إلى المبيعات القوية لأجهزتها المحمولة الرائدة وشاشاتها المتميزة في الأداء الأفضل خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالأرباع السابقة. وقالت سامسونج أيضًا إن قسم حلول الأجهزة (DS)، الذي يتضمن أعمالها في مجال الذاكرة والمسابك، قد قلص خسائره. بل إنها تتوقع أن يتعافى الطلب على رقائق الذاكرة تدريجيا مع ارتفاع شعبية الذكاء الاصطناعي.

سجلت الشركة إيرادات مجمعة قدرها 67.40 تريليون وون كوري (49.9 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023، مما يظهر زيادة محترمة بنسبة 12 بالمائة عن الربع السابق. وقد سجلت أرباحًا بقيمة 2.43 تريليون وون كوري (1.80 مليار دولار أمريكي) أيضًا، وعلى الرغم من أن هذا يمثل ثلث ما كسبته في نفس الفترة من عام 2022 – 10.85 تريليون وون كوري أو 7.6 مليار دولار أمريكي – إلا أن هذا الرقم لا يزال أفضل بكثير من الأرباح البالغة 527 مليون دولار التي أعلنت عنها. للربع الثاني.

وبالنسبة لأعمالها في مجال الهاتف المحمول والشبكات، على وجه الخصوص، فقد سجلت 30 تريليون وون كوري (22.17 مليار دولار) من الإيرادات المجمعة، بالإضافة إلى 3.30 تريليون وون كوري (2.44 مليار دولار) من الأرباح التشغيلية. وقالت سامسونج إن الطلب كان أعلى في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وذلك بفضل ظهور علامات التعافي على سوق الهواتف الذكية العالمية. إذا كنت تتذكر، فقد ألقت الشركة باللوم في الغالب على انخفاض إيراداتها في الربع الثاني على انخفاض شحنات الهواتف الذكية. وبالنسبة لهذه الفترة، تقول إن سلسلة Galaxy S23 حافظت على "زخم مبيعات قوي"، بينما سجلت أجهزتها القابلة للطي والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء مبيعات قوية. وتتوقع أن تنمو مبيعات الهواتف الذكية في الربع المقبل بسبب موسم العطلات وأن ينتعش السوق في العام المقبل "مع استقرار معنويات المستهلكين تحسبا للتعافي الاقتصادي العالمي".

هناك قطاع آخر حقق أداءً جيدًا في الربع الثالث وهو قطاع لوحات الهواتف المحمولة من سامسونج، والذي "أعلن عن زيادة كبيرة في الأرباح على خلفية إصدارات الطرازات الرئيسية الجديدة من قبل كبار العملاء". كما تشير بلومبرج، يمكن أن تشمل إصدارات الطرازات الرئيسية الجديدة هذه هاتف iPhone 15 من Apple. وتعتزم Samsung مواصلة التركيز على لوحات OLED لأعمال شاشات الأجهزة المحمولة الخاصة بها وتخطط لإنشاء سلسلة توريد تلبي احتياجات سوق الواقع المعزز والافتراضي.

أخيرًا، سجل قسم أشباه الموصلات بالشركة خسائر تشغيلية قدرها 3.75 تريليون وون كوري (2.77 مليار دولار) لهذا الربع، وهو أفضل قليلاً من خسائره البالغة 4.36 تريليون وون كوري (3.23 مليار دولار) في الربع السابق. وتتوقع سامسونج أن يتحسن الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة في الفترة المقبلة، كما تتوقع طلبًا قويًا على الخوادم من موفري الخدمات السحابية بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المولدة.