Apple تعلن عن إيقاف جهاز Touch Bar MacBook Pro مقاس 13 بوصة

كان حدث Apple's Scary Fast بمثابة متعة غير متوقعة ولكنها مرحب بها لمحبي أجهزة Mac هذا الموسم. وعلى غرار أفلام الهالوين الحقيقية، أنهت شركة Apple رسميًا حياة أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكثر إثارة للجدل: جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة. لسنوات، كان هذا الطراز نجمًا مطلقًا بمواصفاته الاحترافية وجودة بنائه الرائعة. ومع ذلك، مع قيام شركة Apple بتحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأحدث وإصدارها، بدأ جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يبدو أقل جاذبية، خاصة عندما وصلت شرائح Apple الخاصة إلى جهاز Mac. في هذه المرحلة، لا يشكل تحرك شركة Apple للتوقف عن إنتاج جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة مفاجأة.

واجه الكمبيوتر المحمول تصحيحًا صعبًا في عام 2016 مع تقديم Touch Bar، والذي جاء كجزء من عملية إعادة تصميم كبيرة. تضمن المظهر الجديد أيضًا هيكلًا أنحف وتغييرات في لوحة المفاتيح ولوحة تتبع أكبر ومعرف اللمس وإزالة جميع المنافذ باستثناء منافذ Thunderbolt ومقبس سماعة الرأس. كما تتذكرون، حقق Touch Bar نجاحًا كبيرًا أو فشلًا كبيرًا بين الجماهير. أحب بعض الأشخاص الابتكار وشريط اللمس "السحري" بينما وجده آخرون خرقاء وغير مفيد للغاية. قامت شركة Apple في النهاية بإزالة Touch Bar من خلال تقديم أحدث طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة، لكنها أبقت عليه في جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

في عام 2023، يعد جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة جهاز كمبيوتر محمولًا جيدًا ولكنه لم يعد يستحق الاستثمار بعد الآن.

يأتي الطراز الأساسي مزودًا بشريحة M2 من Apple، والتي أعطت دفعة بسيطة لطيفة. يحتوي على وحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة، ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة، ويأتي بشكل قياسي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وتخزين سعة 256 جيجابايت، وكلاهما يمكن زيادتهما مقابل تكلفة إضافية. بالنسبة للمهام اليومية والأعمال الخفيفة، لا يزال أداءه جيدًا بما فيه الكفاية ولكنه جيد بما فيه الكفاية ولم يعد يفي بالغرض بالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول "Pro". خاصة عندما يقدم جهاز MacBook Air الجديد المزيد، ويحتوي جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة على شاشة أفضل والمزيد من المنافذ التي يحتاجها المستخدمون المحترفون بالفعل. ومع ذلك، ادعت شركة Apple لسنوات أن جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يظل أحد أكثر موديلاتها مبيعًا. من المحتمل أن يكون لهذا علاقة بنقطة السعر المنخفضة.

ربما احتفظت شركة Apple بالنموذج كخيار Pro مناسب للميزانية، بدءًا من 1299 دولارًا، في حين كان أرخص طراز مقاس 14 بوصة هو 1999 دولارًا. ولكن مع طرح جهاز MacBook Pro M3 مقاس 14 بوصة الليلة مقابل 1599 دولارًا، لم يعد مقاس 13 بوصة منطقيًا ببساطة - وهو ما يفسر قرار شركة Apple بالابتعاد عن هذا الجهاز.