لفظت طالبة بالثانوية العامة، أنفاسها الأخيرة تحت عجلات قطار الإسكندرية القاهرة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وذلك خلال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

عجلات القطار .. تنهي حياة طالبة ثانوية بالمنوفية



وقد شهدت منطقة موقف شنتنا الحجر بمدينة بركة السبع، مصرع طالبة ثانوية عامة، خلال مرورها من على شريط السكة الحديد، وتوفيت في الحال، وسط حالة من الذهول بين الموجودين في المكان، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي.

وتبين من التحريات ، أن المتوفاة تدعى ش، أ، ج 17 عام مقيمة قرية شنتنا الحجر التابعة لدائرة مركز بركة السبع، وجرى وضع الجثمان داخل ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وسط حالة من الحزن بين زملائها وأسرتها.



وفي واقعة أخري ،تمكن ضباط مباحث دارالسلام بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع التموين والطب البيطرى من ضبط سيارة نصف نقل محملة 46 حمارا من بينها 29 حمارا مذبوحا داخل السيارة والباقى 17 حية.

كانت البداية. بتلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج، تلقت بلاغا من مركز شرطة دارالسلام تفيد بورد معلومات عن وجود سيارة قادمة من نجع حمادى بمحافظة قنا متجهة إلى محافظة سوهاج محملة بـ 46 حمارا بها 29 حمارا مذبوحا و17 حمارا حية داخل السيارة، وتم ضبط السيارة على الطريق السريع الشرقى بمدخل دارالسلام، و التحفظ على السيارة والمتهمين فى مركز شرطة دارالسلام.