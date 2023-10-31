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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي جدة يخسر من أبها بثنائية ويودع كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة وأبها
أهلي جدة وأبها

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من نظيره فريق أبها بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. 

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وتقدم الراقي بالهدف الأول عن طريق النجم الجزائري رياض محرز من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من عمر الشوط الأول. 

فيما جاءت ثنائية أبها عن طريق أحمد عبده جابر و كارل توكو في الدقيقتين 48 ، 67 من عمر اللقاء  .

وبهذة النتيجة يودع الفريق الكروي بنادي أهلي جدة منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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