إحالة المتهمين بالاستيلاء على أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بالاستيلاء علي أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف، إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في رأسمالها اختلس أموالا وجدت في حيازته بأن اختلس مبلغ مليون ومائة وواحد وأربعين ألفاً وثلاثين جنيها وأربعة وتسعين قرشاً المملوك لجهة عمله والمسلم اليـه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان كونه المنوط به استلام السدادات النقدية والشيكات الخاصة باقساط التأمين على العقارات وتوريدها إلى خزينة جهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وأضاف أن المتهمين الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين (الأول مدير فرع شركة إسكان والثاني موظف الإصدار بذات الفرع) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيما ارتكبة بالتهمة محل الوصف السابق وذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن قاما باصدار وثائق التأمين على العقارات وملاحقها محل التهمة السابقة دون ادراجها بالسجلات بقصد تمكينه من الاختلاس.