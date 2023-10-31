محافظ شمال سيناء يكشف سبب عدم إقامة المستشفى الميداني في الداخل الفلسطيني

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك 3 منافذ لمصر مع إسرائيل، الأول لدخول الأفراد والثاني مخصص للشاحنات وهو على بُعد 5 كيلو من رفح.

وعلق محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، على عدم إقامة المستشفى الميداني في الداخل الفلسطيني، قائلا: «الأمر ده مينفعش وإحنا بنتعامل مع قضية حساسة، وإسرائيل دولة احتلال لفلسطين والقانون الدولي يحدد ضوابط وواجبات تعامل الجانب المحتل مع الشعب الواقع تحت الاحتلال.

المساعدات تذهب للتفتيش في العوجة ثم تعود لمعبر رفح

وأضاف: “ إسرائيل وضعت منظومة لدخول المساعدات، ومصر تحترم هذا الأمر رغم أنه «يخلي الأمر يطول شوية”؛ حيث إن المساعدات تذهب للتفتيش في العوجة وبعد ذلك تعود لمعبر رفح وهذا كله قرابة 100 كيلو متر رايح جاي.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن 132 شاحنة دخلت إلى الجانب الفلسطيني، موضحا أنه ليس كل الشاحنات التي تخضع للتفتيش تدخل إلى قطاع غزة، وإجراءات التفيش تأخذ وقت وأحيانا يكون جهاز الأشعة الخاص بالتفتيش لا يعمل وآخرها كان معطل ليومين.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى، فيما أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

سنطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب فى الأيام المقبلة

فيما قالت الفصائل الفلسطينية: "أبلغنا الوسطاء أننا سنطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب فى الأيام المقبلة"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت آليات الاحتلال بعشرات قذائف الهاون.

واشتبكت الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون وفجروا إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها، كما اشتبكوا مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة وتمكنوا من تدمير 3 آليات بقذائف "الياسين 105".