Apple تحدث MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة بشرائح M3 الجديدة

في حدث Apple الذي عقد يوم الثلاثاء، والذي أطلق عليه اسم "Scary Fast"، أعلنت شركة Apple عن خط محدث من أجهزة MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة، والتي تتميز بمجموعة من شرائح M3 الجديدة وهيكل Space Black.

تقدم Apple الآن الطراز مقاس 14 بوصة مع معالج M3 الأساسي مقابل 1599 دولارًا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الكمبيوتر المحمول مقاس 14 بوصة إلى هذا السعر المنخفض. في السابق، كان جهاز MacBook Pro الأقدم مقاس 13 بوصة المزود بشريط اللمس يأتي مزودًا بـ M2، بينما بدأ سعر جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة بسعر 1999 دولارًا مع شريحة M2 Pro. سيظل جهاز M3 Pro يكلفك 1999 دولارًا، وترتفع الأسعار من هناك للتكوينات باستخدام معالجات M3 Max. وفي الوقت نفسه، فإن سعر جهاز MacBook Pro الأساسي مقاس 16 بوصة المزود بشريحة M3 Pro سيكون له نفس السعر المبدئي البالغ 2499 دولارًا مثل سابقه المجهز بـ M2 Pro.

سيكون خيار اللون الأسود Space Black الجديد – والذي يبدو أشبه باللون الرمادي الفحمي غير اللامع شخصيًا – متاحًا على كلا النظامين مقاس 14 و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max ويساعد على إخفاء بصمات الأصابع بشكل أفضل من الطرازات الفضية الكلاسيكية. ستظل بقية أجهزة الكمبيوتر المحمول كما هي إلى حد كبير بما في ذلك ميزات مثل كاميرات FaceTime بدقة 1080 بكسل من Apple وأنظمة الصوت بستة مكبرات صوت. التغيير البسيط الوحيد هو أن شاشة Liquid Retina XDR التي تعرض على جهاز M3 MacBook Pro الجديد يمكنها الآن عرض محتوى SDR أكثر سطوعًا بنسبة 20 بالمائة من ذي قبل مع ذروة تبلغ 600 شمعة في المتر المربع (مقارنة بـ 500 شمعة في المتر المربع في الجيل السابق).

في حدث Scary Fast، أعلنت شركة Apple عن خط محدث من أجهزة MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة مع شرائح M3 وM3 Pro وM3 Max الجديدة.

ومع ذلك، بفضل شرائح M3 الجديدة، يجب أن تتمتع بطاقات MBP المحدثة ببعض التعزيزات الملحوظة جدًا في الأداء. في الاستخدام العام، تدعي شركة Apple أن جهاز M3 MacBook Pro مقاس 14 بوصة أسرع بنسبة 60 بالمائة من طراز M1 مقاس 13 بوصة، بينما لا يزال يوفر ما يصل إلى 22 ساعة من عمر البطارية. وإذا انتقلت إلى كمبيوتر محمول مزود بشريحة M3 Pro، فستحصل على أداء أسرع بنسبة 40 بالمائة من شريحة M1 Pro MBP المكافئة. وأخيرًا، ستدعم أنظمة M3 Max مقاس 14 و16 بوصة ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة لتحسين سير العمل في تطبيقات مثل MATLAB وDaVinci Resolve وغيرها. ومع ذلك، فإن الرقم الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عند مقارنتها بأسرع أجهزة MacBook Pro المستندة إلى Intel (والتي يعود تاريخها إلى عام 2021)، فإن Apple تروج لأداء أسرع بمقدار 11 مرة للأنظمة المجهزة بشرائح M3 Max.

هناك ترقية مهمة أخرى على شرائح M3 وهي أنها تدعم تسريع الأجهزة لكل من تتبع الشعاع وتظليل الشبكة. قد يكون هذا بمثابة تحسن هائل للاعبين أو الأشخاص مثل رسامي الرسوم المتحركة ومصممي النماذج ثلاثية الأبعاد، الذين سيتمكنون من الاستفادة من قوة المعالجة الأكثر كفاءة على شريحة M3 في التطبيقات المدعومة.

من المفترض أن يخفي اللون الأسود Space Black الجديد في أجهزة MacBook Pro المحدثة من Apple بصمات الأصابع بشكل أفضل من الطرازات الفضية التقليدية.

من المفترض أن يخفي اللون الأسود Space Black الجديد في أجهزة MacBook Pro المحدثة من Apple بصمات الأصابع بشكل أفضل من الطرازات الفضية التقليدية.

يتم إطلاق الطلبات المسبقة لجميع طرازات M3 MacBook Pro الجديدة اليوم مع شحن أنظمة M3 وM3 Pro في الأسبوع المقبل في 7 نوفمبر، ومن المقرر أن تصل تكوينات M3 Max في وقت لاحق من الشهر المقبل. سيبدأ سعر جهاز M3 MacBook Pro مقاس 14 بوصة من 1599 دولارًا (1499 دولارًا للتعليم) أو 1999 دولارًا لجهاز M3 Pro (1849 دولارًا للتعليم) بينما سيبدأ سعر جهاز M3 Pro MacBook Pro مقاس 16 بوصة من 2499 دولارًا (2299 دولارًا للتعليم).

قدمت Apple أيضًا جهاز iMac جديد مقاس 24 بوصة مزودًا بمعالج M3، والذي يمكنك قراءة كل شيء عنه هنا.