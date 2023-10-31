سعر Apple M3 iMac وتاريخ إصداره ومواصفاته

حصلت شركة Apple على القليل من هدية عيد الهالوين لعشاق أجهزة سطح المكتب Mac في حدث "Scary Fast".

كما هو متوقع، أصبح جهاز iMac مقاس 24 بوصة أكثر جاذبية بفضل مجموعة شرائح M3 الجديدة من Apple.

وفقًا للعرض التقديمي في حدث Apple الليلة، فإن أحدث طراز سيكون أسرع بما يصل إلى ضعف سرعة جهاز iMac الأخير، الذي يحتوي على مجموعة شرائح M1.

سيجد أولئك الذين يقومون بالتبديل من جهاز iMac المستند إلى Intel أن الطراز الجديد أسرع بما يصل إلى 2.5 مرة من بعض الطرازات الأكثر شيوعًا مقاس 27 بوصة.

يحتوي M3 على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومات تصل إلى 10 نواة. تدعم نوى الرسومات تظليل الشبكة وتتبع الأشعة المتسارعين بواسطة الأجهزة.

تحتوي مجموعة الشرائح على محرك عصبي مكون من 16 نواة ودعمًا لما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة أيضًا.

بالمقارنة مع M1 iMac من عام 2021، تقول Apple إن الإصدار الذي يعمل بنظام M3 سيوفر زيادة تصل إلى 30 بالمائة في سرعة Safari وتطبيقات الإنتاجية مثل Microsoft Excel. وتشير الشركة إلى أن الألعاب ستعمل بمعدلات إطارات محسنة تصل إلى 50 بالمائة أيضًا. سيتمكن المبدعون من تحرير وتشغيل ما يصل إلى 12 دفق فيديو بدقة 4K، أي ثلاثة أضعاف العدد السابق. وتقول Apple أيضًا إن معالجة الصور في تطبيقات مثل Adobe Photoshop ومعالجة مشاريع الفيديو في Final Cut Pro وAdobe Premiere Pro ستكون أسرع بما يصل إلى الضعف.

جهاز M3 iMac من Apple بخيارات الألوان المتنوعة: الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والأزرق والفضي.

لا يوجد الكثير من الترقيات في أي مكان آخر في أحدث أجهزة Mac. على سبيل المثال، تتمسك شركة Apple بشاشة Retina بدقة 4.5K. هناك بعض التغييرات المفيدة على جبهة الاتصال. يدعم أحدث جهاز iMac شبكة Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3، بينما يحتوي جهاز M1 iMac على Wi-Fi 6 وBluetooth 5.0. ومع ذلك، قد يكون جهاز M3 iMac يستحق الترقية بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتمسكون بموديل أقدم.

يتم فتح طلبات شراء جهاز M3 iMac اليوم وسيتم شحنه في 7 نوفمبر. ويأتي الطراز الأساسي مزودًا بوحدة معالجة رسوميات ثمانية النواة ومنفذي Thunderbolt وMagic Keyboard وMagic Mouse. ومع ذلك، فهو يحتوي مرة أخرى على مساحة تخزين SSD ضئيلة تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة موحدة تبلغ 8 جيجابايت. سيكلفك هذا المتغير 1,299 دولارًا (أو 1,249 دولارًا للتعليم). إنه متوفر باللون الأخضر والوردي والأزرق والفضي.

إذا كنت تريد جهاز M3 iMac مزودًا بوحدة معالجة رسومات 10 نواة، فسيبدأ سعره من 1499 دولارًا (1399 دولارًا للتعليم). تتضمن الترقيات الأخرى منفذي USB 3 إضافيين ومنفذ Gigabit Ethernet ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مع Touch ID. ومع ذلك، تظل مساحة التخزين الأساسية وذاكرة الوصول العشوائي كما هي عند 256 جيجابايت و8 جيجابايت على التوالي. هذا الموديل متوفر باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والأزرق والفضي.

إذا كنت من محبي أجهزة الكمبيوتر المحمول، فقد أعلنت شركة Apple أيضًا عن طرازات MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة مع شرائح M3 وM3 Pro وM3 Max - يمكنك الحصول على جميع التفاصيل الخاصة بها هنا.