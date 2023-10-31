شرائح M3 من Apple توفر ميزة تتبع الأشعة لأجهزة Mac

لا يوجد شيء مخيف حقًا بشأن شرائح M3 الجديدة من Apple، باستثناء مدى خوفها من إنتاج Intel وAMD وQualcomm.

خلال حدث منتج Halloween Eve "Scary Fast" (في الساعة 3 صباحا حقًا؟) أطلقت الشركة رسميًا شرائح M3 وM3 Pro وM3 Max الجديدة.

كما ظهر في حدث Apple الليلة، سيتم عرض سلسلة M3 في جهاز MacBook Pro المحدث مقاس 14 بوصة و16 بوصة، بالإضافة إلى جهاز iMac مقاس 24 بوصة، والذي لم يحصل على تحديث M2 مطلقًا.

تقوم Apple بشكل أساسي بوضع شرائح M3 كترقيات رئيسية على أجهزة M1 الخاصة بها - إذا اشتريت نظام M2، فمن المحتمل أنك لا ترغب في استبداله حتى الآن.

تعد وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ M3 أكبر قفزة إلى الأمام، حيث تقدم ميزات جديدة مثل تتبع الأشعة وتظليل الشبكة، مما سيتيح إضاءة أكثر واقعية ومعالجة هندسية أفضل.

تدعي شركة Apple أن وحدة معالجة الرسوميات الخاصة بـ M3 أسرع بمقدار 1.8 مرة من M2 وأسرع 2.5 مرة من M1 في "التطبيقات الاحترافية" - كالعادة، لم تكشف الشركة عن معايير الاختبار الخاصة بها.

يمكنك أيضًا توقع كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، حيث يمكن لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ M3 أن تصل إلى مستوى أداء M1 أثناء استخدام نصف الطاقة.

إليك كيفية انهيار أجهزة Apple الجديدة: يتميز جهاز M3 العادي بوحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة (تتكون من أربعة نوى للأداء وأربعة نوى للكفاءة) ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة. تدعي شركة Apple أنها أسرع بنسبة تصل إلى 35 بالمائة من M1، ويمكنها أيضًا دعم ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموحدة. يعمل جهاز M3 Pro على رفع مستوى الرهان باستخدام وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة (ستة أداء وستة كفاءة) ووحدة معالجة رسومات 18 نواة. يمكنه الضغط على ما يصل إلى 36 جيجابايت من الذاكرة، وتقول Apple إن أداءه أحادي الخيط أسرع بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من M1 Pro.

ثم هناك M3 Max، الذي يتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة (12 أداء، وأربعة كفاءة)، ووحدة معالجة رسومات 40 نواة ودعم ما يصل إلى 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. تدعي شركة Apple أنها أسرع بنسبة تصل إلى 80 بالمائة من M1 Max. كما أنها مزودة بمحركين ProRes لإرضاء حتى محترفي الفيديو الأكثر تطلبًا.

تتميز شرائح M3 أيضًا بكونها أول شرائح كمبيوتر مبنية على عملية 3 نانومتر، بدلاً من عملية 5 نانومتر الخاصة بـ M1 وM2. تساعد كثافة الترانزستور المتزايدة في كفاءة الطاقة، فضلاً عن توفير أداء عام أفضل. وفقًا لشركة Apple، فإن نوى الأداء في M3 أسرع بنسبة 15 بالمائة من M2، في حين أن نوى الكفاءة أسرع بنسبة 30 بالمائة.

نظرًا لأن شركة Apple أطلقت للتو معالج 3nm A17 Pro لهواتف iPhone 15 و15 Pro، فليس من المستغرب جدًا أن يتم تقليص حجم M3 بالمثل. وبالمقارنة، أطلقت AMD لأول مرة شريحة Ryzen 7040 بدقة 4 نانومتر هذا العام، وتخطط Intel لإطلاق شرائح الكمبيوتر المحمول Core Ultra Meteor Lake في ديسمبر، والتي تم بناؤها على منصة "Intel 4" (باستخدام عملية 7 نانومتر). الاختلافات بين البنيات، والتي يعتمد بعضها على تقنيات أحدث مثل التراص ثلاثي الأبعاد، تجعل من الصعب مقارنة أحجام عقدة المعالجة بشكل مباشر. ولكن في الوقت الحالي، يمكن لشركة Apple أن تتفوق على بقية عالم أجهزة الكمبيوتر الشخصية برقم 3nm الخاص بها.

عندما يتعلق الأمر بالترقيات الأخرى، تقول Apple إن المحرك العصبي M3، الذي يتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي، أسرع بنسبة تصل إلى 60 بالمائة من شرائح M1. يحتوي M3 أيضًا على محرك وسائط مزود بتسريع الأجهزة لـ H.264 وHEVC وProRes (كلاهما القياسي وRAW). يدعم هذا المحرك أيضًا فك تشفير فيديو AV1، مما يجعل تدفق محتوى AV1 أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

مثل معظم صانعي الرقائق، فمن المنطقي أن تقوم شركة Apple بمتابعة إصدار رئيسي مثل M1 بتحديث بسيط مثل M2. يحتاج M3 إلى إثبات أنه ترقية كبيرة على M1 التي تدعي شركة Apple. ومع إضافة تتبع الأشعة والرسومات الأفضل، فقد يجعل هذا أخيرًا أجهزة Mac أكثر إغراءً للمطورين واللاعبين على حدٍ سواء. (في الوقت المناسب تمامًا لوصول الألعاب الرئيسية مثل Death Stranding وResident Evil Village إلى متجر التطبيقات.)