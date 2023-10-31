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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

سها جندي: حريصون على ربط شبابنا بالخارج بوطنهم الأم والاستفادة من طاقاتهم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن اللقاء مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي"، يأتي فى إطار حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع أبنائنا المصريين بالخارج، وحل ما يواجههم من عقبات، بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على ربط شبابنا بالخارج بوطنهم الأم، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات البحثية والمجالات المتطورة التي يدرسونها في عدد من الجامعات المتميزة حول العالم.

وعقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،  اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي" للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية.

وأعرب المشاركون من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، عن تقديرهم لجهود وزارة الهجرة في مناقشة ما يقابلهم من مشكلات والعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للرد على استفساراتهم.

واستعرض السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، خطوات معادلة الشهادات الجامعية، مؤكدا ان معادلة الشهادات تتم من خلال التقدم، عبر الموقع الإليكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

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