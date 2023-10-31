ختام منافسات كأس مصر للجمباز بمدينة نصر

اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفني للآنسات مرحلة 8 سنوات والتي أقيمت في نادي مدينة نصر.



وحصدت اللاعبة زينة أحمد سعد الميدالية الذهبية والمركز الأول بهذه البطولة بعد تفوقها بأداء مميز.

ولفتت زينة الأنظار في البطولة التي أقيمت بنادي مدينة نصر بأدائها الرائع على مختلف الأجهزة.

إتحاد الجمباز يشيد بنتائج منتخب الناشئين في بطولة البحر المتوسط

أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بالنتائج التي حققها الفراعنة خلال مشاركتهم ببطولة البحر المتوسط للناشئين التي اقيمت بتركيا خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وأضاف "أمين" ما حققه المنتخب الوطني للجمباز الفني ناشئين وناشئات من نتائج خلال تلك البطولة يعد انجاز كبير فى ظل المنافسة الصعبة مع ابطال الدول المشاركة

وأكد رئيس اتحاد الجمباز أنه يراهن على تتابع الأجيال في اللعبة خلال الفترة المقبلة مؤضحًا أن الجمباز المصري بخير ويسير بشكل مميز وبنجاحات واضحة للجميع، وننتظر المزيد من التطور والنتائج المميزة في قادم البطولات.