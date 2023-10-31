السفير عمرو عباس: حريصون على التنسيق مع "التعليم العالي" للرد على استفسارات الطلبة المصريين في الخارج

أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أننا حريصين على التنسيق مع وزارة التعليم العالي للرد على استفسارات الطلبة المصريين الذين تخرجوا في جامعات بالخارج، فيما يتعلق بمعادلة الشهادات.

وكشف "عباس" عن كيفية توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة، وذلك يتم عن طريق سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف أن الشهادات الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية، يتم توثيقها من المكتب الأمريكى (AMIDEAST) بمصر ثم الخارجية المصرية، والشهادات الممنوحة من انجلترا، يتم توثيقها من المركز الثقافي البريطانى ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

وقد عقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي" للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية.

وأعرب المشاركون من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، عن تقديرهم لجهود وزارة الهجرة في مناقشة ما يقابلهم من مشكلات والعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للرد على استفساراتهم.