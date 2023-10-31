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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لبحث مشاركاتهم واستعداتهم لأولمبياد باريس 2024

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لبحث استعدادات الاتحاد المصري لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

تناول اللقاء مشاركة البعثة المصرية البطولة الافريقية للكانوي والكياك  التي تستضيفها نيجيريا ومن المقرر ان تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية

اكد وزير الرياضة على حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية وتذليل كل العقبات من أجل التأهل لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية.

وأشار الى ان مصر ذات ثقل افريقي قوي في مختلف البطولات ونسعى الي تطوير مستوي الاداء الرياضي لكافة الاتحادات  والمنافسة على ميدالية اولمبية ليتحقق الهدف المرجو منه.

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