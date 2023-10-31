وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك

لبحث مشاركاتهم واستعداتهم لأولمبياد باريس 2024

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لبحث استعدادات الاتحاد المصري لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

تناول اللقاء مشاركة البعثة المصرية البطولة الافريقية للكانوي والكياك التي تستضيفها نيجيريا ومن المقرر ان تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية

اكد وزير الرياضة على حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية وتذليل كل العقبات من أجل التأهل لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية.

وأشار الى ان مصر ذات ثقل افريقي قوي في مختلف البطولات ونسعى الي تطوير مستوي الاداء الرياضي لكافة الاتحادات والمنافسة على ميدالية اولمبية ليتحقق الهدف المرجو منه.