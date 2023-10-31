«عرب القداديح» بأسيوط تستغيث لإنقاذهم من طريق الموت.. والمسؤولين فى خبر كان

منذ سنوات عديدة، يعاني أهالي قرية عرب القداديح في مركز أبنوب، بمحافظة أسيوط، من الإهمال والتجاهل الساحق من قبل المسؤولين وقيادات محافظة أسيوط، واحدة من أبرز المشكلات التي يواجهونها هي حالة الطريق المروعة التي تربط بين قريتهم ومركز أبنوب، والمعروف بطريق الموت.

أكد محمد أحمد مواطن من قرية عرب القداديح بأن المواطنون يشعرون بالغضب والاستياء تجاه عدم قيام قيادات محافظة أسيوط والجهات المسؤولة بتمهيد ورصف هذا الطريق المهم، الذي يعد الوحيد الذي يربط القرية بالمركز.

طريق الموت بين قرية عرب القداديح وابنوب

ويضيف محمود علي مواطن من أبنوب بإن الطريق الحالي مليء بالحفر والانتقاص، مما يجعل سلامة المارة والمركبات في خطر دائم، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حوادث السير والاصطدامات المروعة والمؤلمة قد أصبحت ظاهرة شائعة في هذه القرية بسبب سوء حالة الطريق.

وأشار محمود عبدالله مواطن من قرية عرب القداديح بأن أهالي القرية يواجهوا مشكلة أخرى خطيرة، وهي انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام على طول الطريق، يعد هذا الأمر مثيرًا للقلق إذ يعرض المارة والسائقين لخطر السير في الظلام التام، رغم وجود بعض الكشافات الموجودة على جانبي الطريق، إلا أنها لا تكفي لتوفير الإضاءة الكافية، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث أخرى بشكل كبير.

طريق الموت بين قرية عرب القداديح وابنوب

تجاهل المسؤولين بالمحافظة لمواطني قرية عرب القداديح

ودعا المواطن علي محمد بشدة المسئولين والقيادات الحكومية في محافظة أسيوط إلى التدخل العاجل لحل تلك المشكلات المزمنة في قرية عرب القداديح، ولا يمكن تجاهل حقوق المواطنين وسلامتهم، ويجب أن يتم توفير البيئة الآمنة واللائقة لأهالي القرية، ولا يجب أن يستمر هذا الجهل والتجاهل لفترة أطول.

وأكد علي بأن طريق عرب القداديح يربط بين قرية عرب القداديح ومركز أبنوب، ويعتبر هذا الطريق من أهم وسائل المواصلات للمواطنين في المنطقة، ومع ذلك، فإن التجاهل المستمر من قبل المسؤولين وعدم اهتمامهم بتطوير الطريق أدى إلى تفاقم المشاكل وحوادث السير المتكررة على طول الطريق.

ويضيف جمال عبدالقادر بأن القرية تعاني أيضًا من انقطاع تام للكهرباء على الطريق، وهذا يعد تهميشًا كبيرًا للسلامة العامة وسلامة المارة على الطريق. يعتقد المواطنون أن وجود كشافات على الطريق غير محترفة لا يعتبر حلاً فعالًا، حيث أنها لا تتوفر على صيانة دورية وتفتقر إلى الكفاءة اللازمة.

ويرى المواطنون أن الوقت قد حان للمسئولين في محافظة أسيوط أن يأخذوا هذه المشكلة على محمل الجد ويقوموا بإصلاح الطريق وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان سلامة المواطنين في القرية، فلا يمكن تجاهل طلبات المواطنين وتعويضهم بوعود فارغة، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الحالة الطرقية وتوفير الإنارة الكافية.

بداية من الآن، يجب على المسؤولين وقيادات محافظة أسيوط أن يدركوا أهمية تلك المشكلات ويتدخلوا بشكل فوري، يجب أن يتم توفير التمويل اللازم والتخطيط الجيد لإصلاح الطريق وتجديده بشكل دائم، مع تحسين أنظمة الصرف والصرف الصحي ووضع مطبات السرعة وعلامات المرور التحذيرية على طول الطريق.

كما يجب أن تلتفت قيادات محافظة أسيوط إلى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير إضاءة مناسبة على طول الطريق. يجب أن يتم تركيب أعمدة إنارة إضافية وصيانة الكشافات الموجودة لضمان سلامة المارة خلال الليالي المظلمة.

يعتبر الشعور بالأمان والحفاظ على حياة المواطنين أمرًا ضروريًا، ولذلك يجب أن يكون تطوير البنية التحتية والطرق واحدًا من أهم أولويات المسئولين. على السلطات المحلية وقيادات محافظة أسيوط الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية وفعالة لمشكلة الطريق وانقطاع الكهرباء على طول طريق عرب القداديح في أبنوب.

طريق الموت بين قرية عرب القداديح وابنوب

طريق الموت بين قرية عرب القداديح وابنوب

طريق الموت بين قرية عرب القداديح وابنوب