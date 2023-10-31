إرشادات مهمة للحد من حوادث الطرق مع تفشي الضباب الكثيف

لا يكاد يمر يوم إلا وتتنامى إلى مسامعنا، أنباء حول حدوث حوادث مرورية عديدة في مختلف محافظات الجمهورية، على الرغم من الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين كفاءة شبكة الطرق، ولكن تتنوع حوادث النزيف المروري لعدة عوامل، من بينها انتشار الضباب الكثيف، ما يعرقل مستوى الرؤية لدى السائقين، لينتهي بهم الأمر بواسطة حادث مروري، فكيف يمكن تفادي ذلك النوع من الحوادث.

إرشادات هامة لتفادي الحوادث الناتجة عن الضباب الكثيف

بدايةً يجب عليك ألا تستخدم الضوء الصاخب داخل المدن، بجانب الامتناع عن يحظر أيضًا استخدام المصابيح الكاشفة، وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة.

بالإضافة إلى تفادي السرعة الزائدة، لكونها تتسبب في تأخر استجابة السيارة للفرامل عند توقفها بشكل مفاجئ، وهو ما يؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام في حال وقوع الحادث.

كما ينبغي تفقد الطريق بشكل جيد عند دخولك أي تقاطع، والنظر بتمعن على جميع حواف وجوانب الطرق السريعة، لأن عددًا كبيرًا من الحوادث يعود بالمقام الأول إلى الدخول الخاطئ للتقاطعات المرورية.



كما يتحتم عليك تهيئة مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك حول نطاقها، مع ضرورة ترك مسافة أكبر في حالة زيادة سرعتك، وهو ما يكون كفيلاً للحد بحوادث الطرق المفاجأة خصوصا مع تفشي الضباب الكثيف، فضلاً عن ضرورة العزوف عن استخدام الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة السيارة أو لإيقافها، مع تجنب استعمالها في الطرق المنزلقة.

كما يُنصح دائمًا مع الضباب الكثيف حول الطرق، بالمحافظة على السرعة القانونية عند المرور بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة استخدام حزام الأمان بصفةٍ دائمة للحفاظ على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية.