خالد الجندي: بعض الأنبياء تعرضوا لمشاكل نفسية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأمراض النفسية لا تتنافى مع الإيمان، موضحًا أن هناك بعض الأنبياء تعرضوا لمشاكل نفسية وأصيبوا بفتن نفسية، مشددًا على أن الحزن هو أحد الأمراض النفسية.

خالد الجندي عن إصابة الأنبياء بفتن نفسية

وتابع “الجندي”: “لا يتنافى مع وجود أمراض نفسية لدى الشخص المؤمن بعض الأنبياء أصيبوا بفتن نفسية”، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، اليوم الثلاثاء.

واستشهد بقول الله تعالى: «تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ»، موضحًا أن بعض الأنبياء ابيضت أعينهم من الحزن، وهو سيدنا يعقوب عليه السلام، وهذا الحزن الشديد يشير إلى فتن نفسية شديدة، مؤكدًا أن بعض الأنبياء ظهر عليهم الحزن والبعض ظهر عليهم الغضب.

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان "المولد النبوي طاعة أم معصية، فإذا كان معصية لا يجوز الاحتفال به، وإذا كان طاعة فهل علم النبي به أم لم يعلم، فإذا لم يعلم النبي أصبحنا نتهم النبي بالجهل، وإذا علمه فهل أبلغ الأمة به أم لا".

وعقب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إنه لا يصح أن نقول علمها النبي أم جهلها، لأن اللفظ يمثل تطاولًا على النبي صل الله عليه وسلم، والصحيح أن نقول علمها أم لم يعلمها".